По словам Ловчева, "Краснодар" показывал худший футбол в своей истории под руководством Гончаренко.
"Гончаренко после поражения от "Кубани" в Кубке России сказал, что многие из иностранцев не понимают значения этой игры. Уже тогда над ним что-то нависло. Результат и футбол команды худшие в истории "Краснодара", - сказал Ловчев.
Напомним, что сегодня, 5 января, "Краснодар" объявил об увольнении Гончаренко, работавшего с командой с апреля 2021 года.
На данный момент "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Быки" имеют в активе 29 очков.
Источник: Матч ТВ
Ловчев: при Гончаренко у "Краснодара" был худший футбол в истории клуба
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Краснодара".
Фото: РИА Новости