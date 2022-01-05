— С таким набором игроков и хозяином клуба "Краснодар" должен сражаться за чемпионство, а не цепляться за зону еврокубков. Недовольство хозяина клуба логично. "Краснодару" давно пора что-то выигрывать, — цитирует Червиченко "Чемпионат".
Сегодня, 5 января, "Краснодар" объявил о расторжении контракта с Виктором Гончаренко и двумя его специалистами — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.
После 18 туров "быки" с 29 очками в чемпионате России занимают пятую строчку турнирной таблицы, отставая от третьего места на два очка. В Кубке России "Краснодар" вылетел на стадии группового этапа, в еврокубках подопечные Гончаренко участия не принимали.
Гончаренко уволили второй раз за год. Теперь "Краснодар" — и очень жестко
Червиченко — об увольнении Гончаренко: "Краснодар" должен бороться за чемпионство, а не за зону еврокубков
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал увольнение главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко.
Фото: РИА Новости