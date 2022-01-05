По информации источника, Стукалов - один из кандидатов на пост главного тренера "Краснодара". В список претендентов на должность также входит экс-наставник "Балтики" Евгений Калешин.
Напомним, в среду, 5 января, "Краснодар" объявил о расторжении контракта с Виктором Гончаренко, занимавшим пост главного тренера команды. Вместе с Гончаренко клуб покинули Александр Ермакович и Василий Березуцкий, работавшие помощниками белорусского специалиста.
Отметим, что "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров. "Быки" имеют в запасе 29 очков.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Стукалов входит в число претендентов на пост главного тренера "Краснодара"
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: "Уфа"