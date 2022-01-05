Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Челси
22:45
ТоттенхэмНе начат
П1 1.99X 3.4П2 4.1
Сделать ставку

Черданцев: Галицкий стал напоминать Федуна по импульсивности принятия решений

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Краснодара".
Фото: РИА Новости
Напомним, сегодня, 5 января, "Краснодар" объявил о расторжении контракта с Гончаренко, возглавившим команду в апреле минувшего года. В сообщении пресс-службы клуба указывалось, что руководство "быков" решило отправить белорусского специалиста в отставку.

По мнению Черданцева, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий принял импульсивное решение по отставке Гончаренко. Комментатор также отметил, что такие поступки Галицкого напоминают ему поведение владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Прочитал у коллеги Журавеля в Telegram, что объявили сейчас, потому что за это время нашли и договорились с другим тренером. То есть, если бы не договорились, то Гончаренко остался бы? А договорились - до свидания? Без "спасибо" и всего прочего к тому же. Если это так, то это совсем некрасивая история. Как бы то ни было, по импульсивности принятия решений Сергей Галицкий стал очень напоминать Леонида Федуна, хотя мне казалось, что это совсем разные люди", - заявил Черданцев.

Отметим, что "Краснодар" после 18 туров располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. "Быки" имеют в активе 29 набранных очков.

Источник: Матч ТВ

СМИ: Стукалов входит в число претендентов на пост главного тренера "Краснодара"


Теги: Черданцев Галицкий Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится

Последние новости

Петржела: я с удовольствием возглавил бы "Краснодар"
Агент Фонсеки ответил на вопрос о возможной работе тренера в "Краснодаре"
Кокорин вошел в заявку "Фиорентины" на матч с "Удинезе"
СМИ: Василий Березуцкий отклонил предложение возглавить "Краснодар" 6
Дзюба, Азмун, Акинфеев, Бакаев, Жиго. Собрали игроков клубов РПЛ, которые станут свободными агентами в конце сезона 1
Стала известна одна из главных причин ухода Гончаренко из "Краснодара" 4
Аллегри: я сообщил Морате, что он не уйдет из "Ювентуса"
Газизов прокомментировал информацию о возможном назначении Стукалова главным тренером "Краснодара" 1
Источник: "Антверпен" предлагал "Краснодару" 5 млн евро за Черникова
Черданцев: у нас тренерам не дают работать почти ни в одном клубе, не хватает терпения 1
"Это фейковые новости". Стукалов отреагировал на сообщения о возможной работе в "Краснодаре"
Черданцев: Галицкий стал напоминать Федуна по импульсивности принятия решений 7
СМИ: Стукалов входит в число претендентов на пост главного тренера "Краснодара" 2
Бояринцев — об увольнении Витории: в данной ситуации он стал заложником посторонних моментов 1
Тарханов — об увольнении Гончаренко: хороший тренер, но взгляд на футбол у руководства "Краснодара" немного другой
Кураньи: Смолов говорит по-английски. Он может стать связующим между иностранными и российскими игроками в "Динамо" 2
Мостовой: Гончаренко — конфликтный тренер. Из всех команд он уходил посреди сезона 4
Акинфеев раньше времени приступил к тренировкам после отпуска (фото) 6
Месси вылечился от коронавируса и возвращается во Францию
Источник: Неймар уговаривает руководство "ПСЖ" подписать Коутиньо
Источник: федерация футбола Польши может выкупить контракт Шевченко у "Дженоа" перед матчем со сборной России 2
Колыванов — о Николиче в "Краснодаре": в "Локомотиве" он неплохо отработал и создал хорошую команду
Наумов: не думаю, что увольнение Гончаренко связано с результатами 4 эксклюзив
В "Спартаке" отреагировали на интерес к форварду софийского ЦСКА
Источник: "Спартаку" интересен форвард софийского ЦСКА 8
Гончаренко набрал половину очков с "Краснодаром". Хуже — только Муслин
Бояринцев: не думаю, что на данный момент Сергеев сможет заменить Азмуна в "Зените" 3
Агент — о будущем Деспотовича: пусть комментирует спортивный директор "Рубина", который год не отвечает на звонки
"Барселона" зарегистрировала Дани Алвеса. Футболист сыграет в ближайшем матче
Червиченко — о Николиче в "Краснодаре": интересная кандидатура для клуба, который хочет бороться за высокие места 2
Все новости
-