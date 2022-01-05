Напомним, сегодня, 5 января, "Краснодар" объявил о расторжении контракта с Гончаренко, возглавившим команду в апреле минувшего года. В сообщении пресс-службы клуба указывалось, что руководство "быков" решило отправить белорусского специалиста в отставку.
По мнению Черданцева, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий принял импульсивное решение по отставке Гончаренко. Комментатор также отметил, что такие поступки Галицкого напоминают ему поведение владельца "Спартака" Леонида Федуна.
"Прочитал у коллеги Журавеля в Telegram, что объявили сейчас, потому что за это время нашли и договорились с другим тренером. То есть, если бы не договорились, то Гончаренко остался бы? А договорились - до свидания? Без "спасибо" и всего прочего к тому же. Если это так, то это совсем некрасивая история. Как бы то ни было, по импульсивности принятия решений Сергей Галицкий стал очень напоминать Леонида Федуна, хотя мне казалось, что это совсем разные люди", - заявил Черданцев.
Отметим, что "Краснодар" после 18 туров располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. "Быки" имеют в активе 29 набранных очков.
Источник: Матч ТВ
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Черданцев: Галицкий стал напоминать Федуна по импульсивности принятия решений
Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Краснодара".
Фото: РИА Новости