Стала известна одна из главных причин ухода Гончаренко из "Краснодара"

Одной из основных причин отставки Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Краснодара" стала реакция на увольнение его помощника Руслана Зубика.

Фото: "Чемпионат"





Напомним, сегодня, 5 января, "



Источник: По информации источника, Гончаренко был расстроен из-за увольнения Зубика. Несколько дней тренер не отвечал на звонки руководства "Краснодара". Такое поведение привело к тому, что владелец клуба Сергей Галицкий принял решение о прекращении сотрудничества с Гончаренко.Напомним, сегодня, 5 января, " Краснодар " объявил о расторжении контракта с Гончаренко. Вместе с ним клуб покинули Василий Березуцкий и Александр Ермакович, работавшие ассистентами белорусского специалиста. Гончаренко возглавлял "Краснодар" с апреля 2021 года.Источник: Чемпионат