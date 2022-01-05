Петржела отметил, что с удовольствием согласился бы на работу в "Краснодаре". При этом вряд ли такое предложение поступит, поскольку "быки" сделают ставку на российского специалиста, считает бывший тренер "Зенита".
"Возглавил бы я "Краснодар"? С удовольствием. Я был бы очень рад такому предложению: всегда говорю, что Россия - единственная страна, куда бы я уехал работать, это мой второй дом, я всегда любил эту страну. Если "Краснодар" обратится ко мне, я, конечно же, не смогу отказаться. <...> Но я не думаю, что это возможно: мне кажется, что "Краснодар" найдет тренера в России, это не будет иностранец", - сказал Петржела.
Напомним, сегодня, 5 января, "Краснодар" объявил о расторжении контракта с Виктором Гончаренко, занимавшим пост главного тренера команды с апреля 2021 года. Из клуба также ушли Александр Ермакович и Василий Березуцкий, которые работали помощниками Гончаренко.
По итогам 18 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
Источник: Sport24
Петржела: я с удовольствием возглавил бы "Краснодар"
Фото: "Зенит"