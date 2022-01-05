Арвеладзе ответил на вопрос, делал ли ему "Краснодар" предложение о работе.
"Надо говорить по делу", - сказал тренер.
Также он заявил, что не будет комментировать свое потенциальное назначение, пока не получит конкретное предложение от клуба.
Напомним, накануне "Краснодар" объявил об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. После этого СМИ сообщили, что одним из претендентов на должность наставника "быков" является Арвеладзе.
Источник: РБК
Арвеладзе отреагировал на сообщения о возможной работе в "Краснодаре"
Грузинский специалист Шота Арвеладзе отреагировал на информацию о своем возможном назначении на пост главного тренера "Краснодара".
Фото: ТАСС