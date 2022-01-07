Как сообщает источник, переговоры с Жирковым лично ведет главный тренер нижегородцев Александр Кержаков. Отмечается, что специалист сделал конкретное предложение 38-летнему футболисту. Отмечается, что сейчас Жирков выбирает между "Нижним Новгородом" и "Химками".
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. Также защитник защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси".
Источник: Sport24
СМИ: Александр Кержаков лично ведет переговоры с Жирковым о переходе в "Нижний Новгород"
Защитник Юрий Жирков может перейти в "Нижний Новгород".
Фото: ФК "Зенит"