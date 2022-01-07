Напомним, сегодня "бело-голубые" объявили о расторжении контракта с нигерийцем по соглашению сторон.
"Все, что могу сказать, - с сегодняшнего дня Сильвестр без клуба, он покинул "Динамо". Сейчас мы будем обдумывать его следующий шаг. К нему уже есть интерес, но конкретного предложения мы не получали", - цитирует Бека "СЭ".
Нападающий Сильвестр Игбун выступал за "Динамо" с 2019 года. В текущем сезоне 31-летний нигериец провел за московский клуб 12 матчей во всех турнирах, забив 1 гол. В общей сложности за "бело-голубых" он сыграл в 53 матчах, на его счету 4 забитых мяча. Контракт Игбуна с "Динамо" заканчивался 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1 млн евро.
"Динамо" объявило о расторжении контракта с Игбуном
Агент рассказал о будущем Игбуна после ухода из "Динамо"
Аллан Бек, агент нападающего Сильвестра Игбуна, рассказал о будущем своего клиента после ухода из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"