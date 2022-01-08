Как сообщает источник, "Наполи" находится в поисках центрального защитника для ротации состава. В числе кандидатов на усиление находится и Дивеев.
В нынешнем сезоне Дивеев провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место в чемпионате России. В активе "армейцев" 30 набранных очков, отставание от "Зенита" составляет 8 зачетных баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: "Наполи" рассматривает трансфер Дивеева
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев попал в сферу интересов "Наполи".
Фото: РФС