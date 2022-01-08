Как сообщает источник, Дивеев действительно входит в лонг-лист "Наполи", но предложений по нему пока не поступало. ЦСКА готов зимой отпустить защитника, но только за солидную сумму, поэтому его уход в ближайшее трансферное окно маловероятен.
Напомним, сегодня появилась информация, что "Наполи" рассматривает Дивеева в числе кандидатов на усиление ротации в клубе.
В текущем сезоне Дивеев сыграл в 16 матчах за "армейцев" в РПЛ, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место в чемпионате России. В активе "армейцев" 30 набранных очков, отставание от "Зенита" составляет 8 зачетных баллов.
Источник: "Metaratings"
СМИ: ЦСКА не получал предложения от "Наполи" по Дивееву. Его уход зимой маловероятен
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вряд ли переберется в "Наполи" в ближайшее трансферное окно.
Фото: РПЛ