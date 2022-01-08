Напомним, ранее СМИ сообщали, что Адамов переходит в "Локомотив".
"Со мной переговоры никто не вел. Если поступит по нему хорошее предложение, мы его рассмотрим. Пока что Адамов - игрок "Урала", у него есть контракт", - сказал Иванов.
Защитник Арсен Адамов выступает за "Урал" с января 2021 года. В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл в 17 мачтах РПЛ, в которых забил 1 гол. В общей сложности Адамов провел 28 матчей за "Урал". Контракт Арсена с екатеринбуржцами рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Иванов: со мной переговоры никто не вел, Адамов - игрок "Урала"
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что защитник Арсен Адамов на данный момент является игроком екатеринбургского клуба.
Фото: РПЛ