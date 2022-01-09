Как сообщает источник, активные фанаты обоих клубов приняли решение отказаться от посещения московского дерби. Это связано с введением закона о Fan ID, который обязывает фанатов заводить, так называемые, паспорта болельщиков.
17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Встреча "Спартак" - ЦСКА пройдет на "Открытие арене" 25 февраля. Это будет первый матч после окончания зимнего перерыва в РПЛ.
Источник: телеграм-канал "Незыгарь"
Источник: фанаты "Спартака" и ЦСКА намерены бойкотировать московское дерби из-за закона о Fan ID
Фото: Getty Images