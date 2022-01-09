По информации источника, коронавирусом заболели защитник Зоран Нижич и нападающий Сенин Себаи. Отмечается, что оба игрока 12 января не полетят с грозненцами на сбор в Турцию, они присоединяться к партнерам позже.
"Ахмат" на зимнюю паузу ушел на 7-м месте в таблице РПЛ. Грозненцы в 18 матчах набрали 27 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Талалаева проведут 27 февраля. На своем поле "Ахмат" примет "Уфу". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Источник: Матч ТВ
СМИ: два футболиста "Ахмата" заразились коронавирусом
Двое игроков "Ахмата" сдали положительные тесты на COVID-19.
Фото: РФК "Ахмат"