Об этом сегодня сообщило французское издание L'Equipe.
Орещук считает, что "Зениту" лучше сохранить иранца до лета, а после окончания сезона решить - или переподписать его, или отпустить свободным агентом.
"За полгода до окончания контракта торг должен идти от 5 до 7 миллионов. Азмун - лучший нападающий в чемпионате России. Продавать его за 3 миллиона, даже если у него остался контракт на полгода, я не вижу смысла. Лучше рискнуть, стать чемпионами и получить минимум 18 миллионов от УЕФА, чем продать Азмуна за 3 миллиона и потерять чемпионство", - цитирует Орещука РБ Спорт.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. В общей сложности за петербургский Азмун сыграл 104 матча, забил 62 мяча и стал автором 23 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
СМИ: "Лион" все еще не может договориться с "Зенитом" о сумме выкупа за Азмуна
Орещук: "Зениту" нет смысла продавать Азмуна за 3 млн евро
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал отказ "Зенита" продать нападающего Сердара Азмуна в "Лион" за 3 млн евро.
Фото: ФК "Зенит"