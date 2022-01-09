По информации источника, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. Немецкий специалист обсуждает с "Краснодаром" условия контракта. Сейчас это основной кандидат на пост главного тренера "быков".
Напомним, что Фарке оставил должность главного тренера "Норвича" в ноябре минувшего года. Он работал с командой с 2017-го.
"Краснодар" остался без главного тренера после ухода Виктора Гончаренко. На прошлой неделе руководство "быков" объявило о решении прекратить сотрудничество с белорусским специалистом. Гончаренко тренировал "Краснодар" с апреля 2021 года.
Источник: Чемпионат
Источник: "Краснодар" находится на продвинутой стадии переговоров с бывшим главным тренером "Норвича" Фарке
"Краснодар" ведет переговоры с бывшим наставником "Норвича" Даниэлем Фарке.
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