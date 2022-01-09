По словам Марадишвили, ему было сложно пережить эпизод из карьеры в ЦСКА, имевший место зимой 2020 года. Тогда игрока не хотели брать на сборы с основной командой "армейцев".
"Был ли момент, когда я хотел бросить футбол? Такого не было, но однажды я был очень разочарован и опустошен. Зимой 2020 года меня не хотели брать на сборы с главной командой. Меня больше не видели в ЦСКА, сказали, что будут искать клуб для аренды, чтобы я не сидел, а играл.
Я был подавлен. Потом отец занялся этим вопросом, и через неделю-две все разрешилось - я поехал в Кампоамор. У меня там все начало получаться, и в меня снова поверили", - заявил Марадишвили.
Напомним, что в сентябре минувшего года Марадишвили перешел из ЦСКА в "Локомотив".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Марадишвили провел за "Локомотив" 11 матчей и забил два гола. "Железнодорожники", набрав 28 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА имеет в запасе 30 очков и идет четвертым.
Источник: Sport24
"Я был очень разочарован и опустошен". Марадишвили рассказал о наиболее сложном моменте в ЦСКА
Экс-полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о наиболее сложном моменте в московском клубе.
Фото: Sport24