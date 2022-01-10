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В "Зените" высказались о возможном уходе Азмуна в зимнее трансферное окно

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал условие, при котором в клубе не позволят нападающему Сердару Азмуну уйти зимой.
Фото: ФК "Зенит"
"Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет", - цитирует Медведева "СЭ".

Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" отклонил предложение "Лиона" в размере 3 млн евро за Азмуна, поскольку петербургский клуб хочет выручить минимум 4,5 млн евро за иранца.

Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.

Источник: "Зенит" предложил Азмуну новый контракт. У нападающего есть несколько предложений из Европы


Теги: Зенит Азмун Медведев
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