"В ведущих европейских клубах, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на каждой позиции есть как минимум два футболиста одинакового уровня. С таким подходом мы формируем состав "Зенита" на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сергеев не приходит никому на замену", - цитирует Медведева РИА Новости.
Сегодня "Зенит" объявил о подписании контракта с нападающим Иваном Сергеевым. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25.
Сергеев перешел в петербургский клуб из "Крыльев Советов". За самарский клуб он выступал с лета 2020 года. В общей сложности за "Крылья" Иван провел 66 матчей, в которых забил 51 гол и стал автором 15 результативных передач.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу на 1-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 18 матчах 38 очков. Также петербургский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, где сыграет в раунде стыковых матчей с "Бетисом". Первая игра в Петербурге состоится 17 февраля.
"Зенит" объявил о трансфере Ивана Сергеева
Гендиректор "Зенита": Сергеев не приходит никому на замену
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал переход в петербургский клуб нападающего Ивана Сергеева из "Крыльев Советов".
Фото: РФС