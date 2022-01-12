"Приехал на медосмотр "Химок". Посмотрим, что там с ногой. Будем думать. Если все будет нормально, перейду в "Химки". Что мотивирует оставаться в футболе? Наверное, любовь к игре. Я пропустил полгода, соскучился по футболу. Посмотрим, если будет нормально со здоровьем, то почему бы и нет", - цитирует Жиркова "СЭ".
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. Также защитник защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси".
"Химки" ушли на зимний перерыв на последнем, 16-м месте, в таблице Российской Премьер-лиги. В 18 матчах подмосковный клуб набрал 14 очков. Ранее химчане подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.
Жирков подтвердил, что близок к подписанию контракта с "Химками"
Защитник Юрий Жирков проходит медосмотр в подмосковных "Химках".
Фото: РФС