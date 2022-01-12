Напомним, ранее стало известно, что 38-летний Жирков подписал контракт с "Химками". Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Предусмотрена опция продления договора на один год.
Петржела в своем комментарии пожелал удачи Жиркову. При этом, по его словам, Юрий и другие опытные игроки "Химок" не помогут команде избежать вылета из РПЛ.
"Желаю ему удачи! Может, Глушаков, Мамаев и Жирков помогут "Химкам" избежать вылета. Но я в это не верю, потому что эти ребята мало что могут принести клубу", - заявил Петржела.
Отметим, что "Химки" ушли на зимний перерыв в РПЛ, располагаясь на 16-м месте в турнирной таблице. В активе подмосковной команды 14 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Петржела: не верю в то, что Жирков поможет "Химкам" избежать вылета
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о трансфере полузащитника Юрия Жиркова в "Химки".
Фото: "Зенит"