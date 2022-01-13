По словам Шешукова, наибольший бонус в "Локомотиве" он получил, когда команда выиграла Кубок России. В "Локо" и "Спартаке" были схожие системы выплаты премиальных, добавил бывший футболист московских команд.
"Самый большой бонус в "Локомотиве" был за победу в Кубке России - каждому пришла разная сумма, эквивалентная месячной зарплате. За отдельные матчи, по-моему, премиальные не выплачивали.
В "Спартаке" была похожая система: за победу получали по 5-10 тысяч евро, а в случае хороших результатов - к примеру, финиша в топ-3 и выхода в еврокубки - приходила более существенная сумма. В ЦСКА, насколько знаю, есть только бонусы за выполнение цели на сезон", - заявил Шешуков.
Напомним, что Шешуков выступал за "Спартак" в 2002-2004 и 2010-2012 годах. Игроком "Локомотива" он являлся в 2014-2016 годах.
Источник: Спорт-Экспресс
Шешуков назвал суммы премиальных в "Спартаке" и "Локомотиве"
Экс-игрок "Спартака" и "Локомотива" Александр Шешуков рассказал о суммах премиальных в этих клубах.
Фото: РИА Новости