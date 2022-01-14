Журналист, являющийся сотрудником издания Bild, отметил, что клубы Бундеслиги не проявляли интереса к Фарке.
"В Бундеслиге никто не рассматривал Даниэля Фарке на роль главного тренера. Даже после успешных сезонов в Чемпионшипе с "Норвичем" на него не было спроса", - сказал Шнейдер.
Напомним, что накануне "Краснодар" объявил о заключении контракта с Фарке. Немецкий специалист занял пост главного тренера "быков", подписав контракт до лета 2024 года.
Источник: Eurostavka
Немецкий журналист: в Бундеслиге никто не рассматривал Фарке на роль главного тренера
Немецкий журналист Даниэль Шнейдер высказался о главном тренере "Краснодара" Даниэле Фарке.
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