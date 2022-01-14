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"Уфа" вышла из переговоров по трансферу защитника "Краснодара" Стоцкого

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что башкирский клуб вышел из переговоров с "Краснодаром" по трансферу защитника Дмитрия Стоцкого.
Фото: РПЛ
"Мы вышли из переговоров по трансферу Дмитрия Стоцкого в наш клуб", - приводит слова Газизова РБ Спорт.

Защитник Дмитрий Стоцкий в 2018 году перешел в "Краснодар" из "Уфы". Действующее соглашение 32-летнего футболиста с "быками" рассчитано до лета. В текущем сезоне Стоцкий провел 6 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.

За "Уфу" Стоцкий сыграл в 102 матчах, в которых забил 10 голов.


Теги: УФА Краснодар Стоцкий Газизов
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