По информации источника, окончательное решение Шатов примет после дополнительных медицинских обследований.
В ноябре прошлого года Шатов сообщил, что решил временно приостановить профессиональную карьеру. 31-летний футболист, выступавший в текущем сезоне за "Рубин", расторг контракт с казанцами по взаимному согласию сторон.
В составе "Урала" Олег Шатов выступал с 2007 по 2011 год. За екатеринбургский клуб полузащитник провел 135 матчей, в которых забил 16 голов и стал автором 14 результативных передач. После "Урала" 31-летний футболист защищал цвета "Анжи", "Зенита", "Краснодара".
Источник: Metaratings
Шатов может отправиться на сбор с "Уралом"
Полузащитник Олег Шатов может поехать на зимний сбор с "Уралом".
Фото: ФК "Рубин"