По данным источника, "армейцы" арендуют Языджи до конца сезона с правом выкупа за 12 млн евро. Отмечается, что выкуп станет обязательным при достижении определенных условий.
Турецкий футболист уже прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА.
Полузащитник Юсуф Языджи выступает за "Лилль" с лета 2019 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел за "догов" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. Контракт Языджи с "Лиллем" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн евро.
В составе сборной Турции Юсуф сыграл в 38 матчах и стал автором 2 забитых мячей.
Источник: Чемпионат
СМИ: ЦСКА арендует Языджи у "Лилля" с правом выкупа за 12 млн евро
Московский ЦСКА договорился о переходе полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи.
Фото: Getty images