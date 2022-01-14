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СМИ: ЦСКА арендует Языджи у "Лилля" с правом выкупа за 12 млн евро

Московский ЦСКА договорился о переходе полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи.
Фото: Getty images
По данным источника, "армейцы" арендуют Языджи до конца сезона с правом выкупа за 12 млн евро. Отмечается, что выкуп станет обязательным при достижении определенных условий.

Турецкий футболист уже прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА.

Полузащитник Юсуф Языджи выступает за "Лилль" с лета 2019 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел за "догов" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. Контракт Языджи с "Лиллем" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн евро.

В составе сборной Турции Юсуф сыграл в 38 матчах и стал автором 2 забитых мячей.

Источник: Чемпионат


Теги: ЦСКА Языджи Лилль Российские трансферы
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