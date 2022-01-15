Ранее появилась информация, что стороны обсуждают вариант с арендой 27-летнего нападающего с обязательством последующего выкупа его контракта.
"Мы получили предложение из России, больше ничего не могу сказать", - цитирует Таре Sport24.
Нападающий Ведат Мурики перешел в "Лацио" в 2020 году. В текущем сезоне он за столичный клуб провел 11 матчей в Серии А, в которых отметился 1 голевой передачей. Контракт форварда с римлянами рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
ЦСКА может заплатить за нападающего "Лацио" Мурики порядка 10 млн евро
Спортдиректор "Лацио": есть предложение по Мурики из России, больше ничего не могу сказать
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре прокомментировал слухи о том, что ЦСКА интересуется форвардом римлян Ведатом Мурики.
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