Согласно информации источника, ЦСКА и "Лацио" не ведут переговоры насчет перехода игрока. "Армейцы" не рассматривают Мурики в качестве потенциального усиления состава.
Напомним, ранее появились данные о намерении ЦСКА подписать Мурики. Указывалось, что московский клуб собирается арендовать форварда с последующим выкупом прав на игрока.
Отметим, что контракт Мурики с "Лацио" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста из Косово в шесть миллионов евро.
Источник: Чемпионат
СМИ: ЦСКА не заинтересован в подписании форварда "Лацио" Мурики
Руководство ЦСКА не собирается пополнять состав команды нападающим "Лацио" Ведатом Мурики.
Фото: Getty Images