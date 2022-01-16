— О чем говорить, если "Зенит" покупает футболистов сборной Бразилии, Ловрена из "Ливерпуля", а "Спартак" — Хендрикса и Кофрие... Почувствуйте разницу. Зачем привозить легионеров, которые не сильнее наших игроков? Таких, как Хендрикс с Кофрие, и в России навалом, — цитирует Ловчева "СЭ".
24-летний Кофрие стал игроком "Спартака" в прошлое летнее трансферное окно, перейдя из бельгийского "Сент-Трюйдена" за 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник в 14 матчах за красно-белых отдал голевую передачу, а также заработал три желтые карточки.
26-летний Хендрикс перешёл в "Спартак" из ПСВ в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах, не отметившись голевыми действиями. Контракт Хендрикса истекает в 2024 году.
Ловчев раскритиковал трансферную политику "Спартака", сравнив клуб с "Зенитом"
Футбольный эксперт Евгений Ловчев раскритиковал трансферную политику, проведенную московским "Спартаком".
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