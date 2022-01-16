Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ливерпуль
17:00
БрентфордНе начат
П1 1.28X 6.2П2 11
Вест Хэм
17:00
ЛидсНе начат
П1 1.7X 4.2П2 4.7
Тоттенхэм
Перенесён
Арсенал

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
0 - 0 0 0
Вильярреал1 тайм
П1 5.5X 3П2 1.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сассуоло
2 - 4 2 4
ВеронаЗавершен
Венеция
17:00
ЭмполиНе начат
П1 2.85X 3.55П2 2.45
Рома
20:00
КальяриНе начат
П1 1.36X 5.4П2 8.2
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат
П1 3.25X 3.55П2 2.23

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 3X 3.35П2 2.46
Арминия
19:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.94X 3.5П2 4.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ренн
4 - 0 4 0
Бордо2 тайм
X 26П2 29
Страсбург
17:00
МонпельеНе начат
П1 2.05X 3.5П2 3.7
Монако
17:00
КлермонНе начат
П1 1.49X 4.6П2 6.6
Реймс
17:00
МетцНе начат
П1 1.75X 3.5П2 5.4
Лорьян
17:00
АнжеНе начат
П1 2.25X 3.15П2 3.6
Труа
19:05
ЛионНе начат
П1 4.1X 3.8П2 1.88
Марсель
22:45
ЛилльНе начат
П1 2.26X 3.3П2 3.4

Суперкубок Испании

Новости
Реал
21:30
АтлетикНе начат
П1 1.83X 3.6П2 4.6
Сделать ставку

Ловчев раскритиковал трансферную политику "Спартака", сравнив клуб с "Зенитом"

Футбольный эксперт Евгений Ловчев раскритиковал трансферную политику, проведенную московским "Спартаком".
Фото: Getty Images
— О чем говорить, если "Зенит" покупает футболистов сборной Бразилии, Ловрена из "Ливерпуля", а "Спартак" — Хендрикса и Кофрие... Почувствуйте разницу. Зачем привозить легионеров, которые не сильнее наших игроков? Таких, как Хендрикс с Кофрие, и в России навалом, — цитирует Ловчева "СЭ".

24-летний Кофрие стал игроком "Спартака" в прошлое летнее трансферное окно, перейдя из бельгийского "Сент-Трюйдена" за 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник в 14 матчах за красно-белых отдал голевую передачу, а также заработал три желтые карточки.

26-летний Хендрикс перешёл в "Спартак" из ПСВ в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах, не отметившись голевыми действиями. Контракт Хендрикса истекает в 2024 году.


Теги: Спартак Ловчев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Ловрен - о Джоковиче: здорового спортсмена просто выслали из страны, где он сделал больше, чем эти "важные лица"
Дембеле хочет уйти из "Барселоны" свободным агентом
М. Кержаков: видно, что мировоззрение брата поменялось с тех пор, как он стал тренером
"Ньюкасл" опережает "Манчестер Юнайтед" в подписании хавбека "РБ Лейпциг", которого хотел видеть Рангник
"Локомотив" подпишет нового нападающего в случае ухода Лисаковича
Зидан продолжается оставаться главной целью "ПСЖ" на следующий сезон
"Локомотив" вылетел на первый зимний сбор
Бека Бека поделился ожиданиями от сборов "Локомотива"
М. Кержаков — о завершении карьеры: не наиграл то количество матчей, которое вызывало бы моральную усталость 1
Бышовец — об увольнении Шевченко: проблема в том, что ему предложили возглавить команду в критической ситуации 1
Защитник "Аякса" интересен "Наполи" и "Челси"
Ловчев: вот сейчас в "Спартаке" какая-то бабенка внезапно стала править бал... Безобразие 15
Источник: белорусским защитником интересуются клубы РПЛ 1
Экс-форвард "Локо": чтобы делать ставку на молодежь, эти футболисты должны быть к своим годам уровнем как Мбаппе 8
Ловчев раскритиковал трансферную политику "Спартака", сравнив клуб с "Зенитом" 11
Магнуссон рассказал, когда вернётся в состав ЦСКА 1
"Дело в желании Галицкого выйти на европейский уровень". Дроздов — о назначении Фарке 9
Нойер высказался о предстоящем продлении контракта с "Баварией" 1
"Если бы это произошло, например, после поражения, воспринял бы иначе". М. Кержаков — о выводе из состава "Зенита" 11
Цорн — о контракте Рыбуса: после сборов сделаем выводы
"Ньюкасл" и "Вест Хэм" планируют подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед"
Источник: сборная Польши рассматривает назначение Шевченко главным тренером перед матчами с Россией 5
"Наполи" предложили подписать лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
"Зенит" показал, как Клаудиньо забил первый гол в 2022 году (видео)
Марсьяль: я никогда не откажусь сыграть за "Манчестер Юнайтед"
Источник: "Интеру" предложили подписать нападающего "Ливерпуля" свободным агентом
Хавбек "Бетиса" - о прерванном матче с "Севильей": мы все слышали, как их тренер призывал Жоана упасть на газон
СМИ: Эриксен вернется в один из топ-клубов АПЛ 1
Тухель критически высказался об игре Лукаку против "Манчестер Сити" 4
"Кубок легенд" не состоится в январе 2022 года, турнир перенесен из-за пандемии COVID-19 4
Все новости
-