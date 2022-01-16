Скопинцев отметил, что многие болельщики и журналисты недооценивают уровень РПЛ.
"Чемпионат России - дно? А если любого иностранца спросишь, то скажут обратное. Даже те, кто играл в топ-5, говорят, что моментами здесь сложнее, чем в Европе. Мне кажется, многие болельщики и журналисты недооценивают наш чемпионат", - заявил Скопинцев.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Скопинцев провел 17 матчей. На счету 24-летнего игрока один гол и две результативные передачи.
"Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сандро Шварца имеет в активе 36 очков и отстает от лидирующего "Зенита" на два очка.
Источник: Матч ТВ
Скопинцев: даже игроки, выступавшие в топ-5, говорят, что моментами в РПЛ сложнее, чем в Европе
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев поделился мнением об уровне российской Премьер-Лиги.
Фото: Global Look Press