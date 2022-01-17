По словам Игнатова, "Спартаку" нельзя терять веру в способность команды догнать "Зенит", лидирующий в чемпионате России. Хавбек "красно-белых" также отметил, что между "Спартаком" и петербургской командой нет большой разницы в классе.
"Зенит" не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Всё получится, всё возможно, все команды будут еще ошибаться - и не раз. Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет", - сказал Игнатов.
Отметим, что "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В запасе московской команды 23 очка. "Зенит" лидирует в турнире, набрав 38 очков.
Источник: Чемпионат
Игнатов: "Зенит" не так уж и далеко от "Спартака". Нельзя мыслить, что не можем догнать их
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Чемпионат"