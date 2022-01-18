— Еще в детстве тренер всегда говорил: "Спартак" — главный раздражитель, исторический соперник". А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом — ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого, — приводит слова Тюкавина сайт "Матч ТВ".
19-летний Тюкавин — воспитанник "Динамо". Всего за первую команду бело-голубых нападающий провёл 37 матчей, в которых забил 10 голов и отдал семь восемь передач. Соглашение между нападающим и клубом истекает в конце сезона 2023/2024. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Тюкавина в семь миллионов евро.
"Динамо" после 18 туров Российской Премьер-лиги занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 36 очков. "Спартак" (23) — девятый. Лидером соревнований является "Зенит" (38).
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Тюкавин — о "Спартаке": никогда не нравился красный. У меня до сих пор нет никакой одежды с таким цветом
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