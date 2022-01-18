Напомним, что действующее соглашение российского специалиста с петербургским клубом рассчитано до конца текущего сезона. В контракте прописана возможность пролонгации трудового соглашения еще на один год.
По информации источника, в данный момент руководство "Зенита" не рассматривает других кандидатов на эту должность. Не исключено, что переговоры с Семаком могут начаться в ближайшее время. Отмечается, что последнее слово в этом вопросе остается за председателем правления "Газпрома", патроном "Зенита" Алексеем Миллером.
Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Под его руководством петербургский клуб три года подряд выигрывал чемпионат России, два раза становился обладателем Суперкубка России, а также побеждал в Кубке России.
В текущем сезоне "Зенит" после 18-ти туров РПЛ идет на 1-м месте в таблице. В Лиге чемпионов "сине-бело-голубые" заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Metaratings
СМИ: "Зенит" пока не проводил переговоры с Семаком по новому контракту
Руководство "Зенита" и главный тренер команды Сергей Семак пока не ведут переговоры о новом контракте.
Фото: ФК "Зенит"