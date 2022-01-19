Ранее в соцсетях ЦСКА был опубликован шуточный ролик, в котором содержатся вымышленные переговоры с Языджи. "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ", - говорилось в одном из сообщений. Эта шутка вызвала негативную реакцию общественности. Вскоре после публикации видео удалили со страниц клуба в соцсетях.
Андреев заявил, что комитет по этике может разобрать публикацию ЦСКА.
"Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин, это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность (со стороны ЦСКА). Если поступит обращение, то комитет по этике разберет эту публикацию", - сказал Андреев.
Источник: Матч ТВ
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Глава комитета по этике РФС: ролик ЦСКА оскорбляет наших девушек и женщин
Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал шуточный видеоролик ЦСКА с презентацией новичка команды Юсуфа Языджи.
Фото: РИА Новости