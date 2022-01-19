Ранее ЦСКА опубликовал в соцсетях шуточное видео с представлением Языджи. В ролике содержались вымышленные переговоры с футболистом. "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ", - говорилось в одном из сообщений. Шутка ЦСКА вызвала негативный отклик общественности. Через некоторое время после публикации ролик был удален из аккаунтов клуба.
По мнению Журовой, презентация Языджи была удачной. Помимо этого, депутат заявила, что в Турции ее тоже называли Наташей.
"Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ. Даже не русских, а украинских девушек. <...> И меня тоже там Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провели удачную акцию, теперь многие узнали фамилию их новичка, не только болельщики, но и не причастные к футболу люди", - заявила Журова.
Источник: РБК
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Депутат Журова: меня тоже называли Наташей в Турции, ничего страшного. ЦСКА провел удачную акцию
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала шутку ЦСКА из видеоролика с представлением новичка команды Юсуфа Языджи.
Фото: "СЭ"