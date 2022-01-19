Ранее ЦСКА опубликовал в соцсетях шуточное видео с представлением Языджи. В ролике содержались вымышленные переговоры с футболистом. "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ", - говорилось в одном из сообщений. Шутка ЦСКА вызвала негативный отклик общественности. Через некоторое время после публикации ролик был удален из аккаунтов клуба.
"Нет, не знаю, в первый раз слышу об этом", - сказал Гинер.
В ЦСКА заявили, что ответственные за публикацию видео отстранены от работы в клубе.
Турецкий полузащитник Юсуф Языджи будет выступать за ЦСКА на правах аренды до конца сезона.
Источник: РИА Новости
Гинер ответил на вопрос о скандальной презентации Языджи
Заместитель председателя совета директоров, президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не слышал о скандальном ролике с презентацией новичка клуба Юсуфа Языджи.
Фото: ПФК ЦСКА