Агент, в частности, отметил, что выкуп контракта Языджи не является обязательным условием сделки по аренде футболиста.
"Выкуп его контракта не является обязательным для ЦСКА, сумма выкупа - 12 миллионов евро. Стоимость аренды - 350 тысяч евро", - рассказал представитель новичка "армейцев".
Напомним, что накануне ЦСКА объявил об аренде турецкого полузащитника Юсуфа Языджи у "Лилля". Соглашение, предусматривающее опцию выкупа игрока, рассчитано до конца нынешнего сезона.
Источник: ТАСС
Агент Языджи рассказал о финансовых условиях сделки по переходу игрока в ЦСКА
Адем Чебеджы, агент новичка ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал об условиях сделки по переходу игрока в московский клуб.
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