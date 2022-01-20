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Габулов высказался о возможном переходе Кокорина в "Химки"

Гендиректор "Химок" Владимир Габулов высказался о потенциальном переходе форварда "Фиорентины" Александра Кокорина в подмосковный клуб.
Фото: "Фиорентина"
Габулов отметил, что в "Химках" рассмотрели бы вариант с подписанием Кокорина, если бы у клуба возникла такая возможность. При этом пока данный вопрос не стоит на повестке дня, добавил гендиректор подмосковного клуба.

"Не было ли мысли пригласить Кокорина? Мы, конечно, рассмотрели бы эту возможность, если бы она появилась. Но должны сложиться все обстоятельства. Чтобы "Фиорентина" рассматривала вариант отпустить Сашу либо в аренду, либо на полный трансфер. Чтобы условия устроили нас в финансовом плане. Чтобы были готовность и желание самого Кокорина выступать за "Химки". Пока этой темы нет на повестке дня", - заявил Габулов.

Напомним, что Кокорин выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. Российский нападающий перешел в итальянский клуб из "Спартака".

"Химки" занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам 18 туров. Команда Игоря Черевченко имеет в запасе 14 набранных очков.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Кокорин Химки Габулов
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