Сарвели - о своем будущем: я счастлив в "Крыльях", но у каждого человека есть амбиции

Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Сарвели ответил на вопрос, согласился ли бы он остаться в самарской команде до конца карьеры.

Фото: "Крылья Советов"





"В "Крыльях" мне все нравится, я здесь счастлив. Но у каждого человека есть амбиции. Если представится возможность проявить себя на более высоком уровне, рассмотрю такое предложение с уважением и благодарностью к своей нынешней команде", - сказал Сарвели.



Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Сарвели принял участие в 17 матчах. На счету 24-летнего форварда шесть голов и одна результативная передача.



"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе самарской команды 27 набранных очков.



Источник: Сарвели отметил, что всем доволен в "Крыльях". Вместе с тем игрок выразил готовность рассмотреть предложения от других клубов, если у него появится возможность проявить себя на более высоком уровне."В "Крыльях" мне все нравится, я здесь счастлив. Но у каждого человека есть амбиции. Если представится возможность проявить себя на более высоком уровне, рассмотрю такое предложение с уважением и благодарностью к своей нынешней команде", - сказал Сарвели.Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Сарвели принял участие в 17 матчах. На счету 24-летнего форварда шесть голов и одна результативная передача."Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе самарской команды 27 набранных очков.Источник: Матч ТВ