Ранее "Спартак" объявил о заключении контракта с Пруцевым. 21-летний футболист перешел в московский клуб из "Крыльев Советов". Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до лета 2026 года.
Калиниченко заявил, что трансферная кампания "Спартака" вызывает вопросы. По словам бывшего игрока "красно-белых", ему хотелось бы, чтобы команда была усилена более качественно.
"Вопросов пока много, никого не хочу хаять, но как болельщик я бы хотел более качественного усиления. То есть футболист должен прийти и дать результат сразу. Например, как Мозес или Промес, хоть последний и не похож на самого себя во время первого пришествия в "Спартак", - заявил Калиниченко.
Источник: Матч ТВ
Калиниченко: я бы хотел более качественного усиления состава "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко отреагировал на переход полузащитника Данила Пруцева в московский клуб.
Фото: Sport24