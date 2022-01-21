По сведениям источника, несколько фанатских объединений армейцев готовы отказаться от посещения ближайших матчей РПЛ. Однако они ещё не определились, будут ли оформлять паспорт болельщика или нет.
— Фанатским коллективам ЦСКА не нужен Fan ID. Но последует ли категорический отказ от паспорта, сейчас неизвестно. Фанаты не знают, какой будет обстановка 1 июня и повлияют ли на ситуацию акции протестов, — цитируют источника РИА Новости.
Ранее от просмотра ближайших матчей РПЛ выразили желание отказаться болельщики московского "Спартака".
Источник: активные болельщики ЦСКА намерены бойкотировать матчи РПЛ в знак протеста против введения Fan ID
Некоторые фанатские объединения московского ЦСКА готовы бойкотировать матчи Российской Премьер-лиги из-за возможно введения паспорта болельщика (Fan ID).
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