Контракт иранца с немецким клубом будет рассчитан до июня 2027 года.
"То, что Азмун подписал контракт с "Байером" с сезона-22/23, не отменяет, что он остается игроком "Зенита" до окончания сезона-21/22 со всеми вытекающими последствиями", - приводит Sport24 заявление пресс-службы петербургского клуба.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро. В общей сложности за петербургский клуб иранец сыграл в 104 матчах и забил 62 мяча.
В "Зените" отреагировали на переход Азмуна в "Байер"
"Зенит" отреагировал на новость о том, что форвард клуба Сердар Азмун летом перейдет в "Байер".
Фото: ФК "Зенит"