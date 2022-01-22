Напомним, сегодня немецкий клуб объявил о заключении контракта с Азмуном до 2027 года. Иранец перейдет в "Байер" летом на правах свободного агента после окончания соглашения с "Зенитом".
"Переход в "Байер" для Азмуна - это супер. Но ему будет очень тяжело, потому что в команде играет один из лучших бомбардиров Бундеслиги Шик.
Если Азмун хорошо себя покажет, то Бундеслига - это лишь переходный вариант. Запомните мои слова: через год будет играть в АПЛ. Условному "Ньюкаслу" Сердар пригодился бы и сейчас", - цитирует Петржелу Чемпионат.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
Петржела: запомните мои слова - через год Азмун будет играть в АПЛ
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал переход иранского нападающего Сердара Азмуна из петербургского клуба в "Байер".
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