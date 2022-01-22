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Орлов - о новом контракте Дзюбы: для начала пусть Артем пробьется весной в основу "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
"Дзюба - способный футболист, с хорошими физическими данными. Но сейчас явно сдал. То ли мало тренируется, то ли возраст потихоньку берет свое. Он уже не держит темп на поле 90 минут.

Что касается нового контракта, то для начала пусть Дзюба пробьется весной в основу "Зенита". Докажет, что он по-прежнему футболист высокого класса. Пока же он попадает в "старт" по объективным причинам", - цитирует Орлова "СЭ".

Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.

Сегодня "Зенит" сыграл вничью с болгарским "Ботевом" (2:2) в товарищеском матче на сборе в Дубае. Дзюба забил первый гол петербуржцев в этой игре.

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Теги: Орлов Зенит Дзюба
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