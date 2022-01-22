— Леонид Слуцкий до сих пор не обрел стабильность и терпение, свойственные опытным тренерам. Он капризный, нервный, вспыльчивый. Чтобы работать успешно, ему нужна "крыша" — в хорошем смысле. Имею в виду авторитетного руководителя, который будет Слуцкого во всем поддерживать, — цитирует Орлова "СЭ".
50-летний Слуцкий возглавил казанскую команду в декабре 2019 года. За это время "Рубин" принял участие в 63 матчах, из которых выиграл 27, 22 проиграл и 14 сыграл вничью.
В нынешнем сезоне "Рубин" с 22 очками занимает в турнирной таблице чемпионата России 10-е место после 18 туров.
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Орлов: Слуцкий — капризный, нервный, вспыльчивый. Он до сих пор не обрел стабильность и терпение
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о главном тренере "Рубина" Леониде Слуцком.
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