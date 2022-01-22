Форвард "Рубина" Иван Игнатьев раскрыл подробности инцидента в ночном клубе

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев рассказал об инциденте в одном из ночных клубов Красноярска.

Фото: РПЛ





По словам Игнатьева, произошла ошибка, когда охрана обвинила его в оскорблениях в адрес бармена, хотя футболист не вступал с ним в диалог. Иван рассказал, что его друг свистом подозвал бармена, когда тот долгое время не обращал внимания на клиентов.



"Охранники начали брать меня за руки и выводить. Я говорю: "Ребята, зачем? Сам могу выйти, если у вас претензии". Они вывели меня в холл. Повторяю им: "Я ничего не сделал. Позовите бармена, он вам подтвердит, разберемся". Они сбегали пару раз туда-обратно и на третий раз разрешили нам вернуться обратно", - сказал Игнатьев.



Игнатьев добавил, что был в шоке от появившихся после этого случая в клубе новостей. Нападающий также подчеркнул, что никогда в жизни не напивался.



Форвард Иван Игнатьев перешел в "



Источник: В начале января в сети появилось видео, на котором охранники выводят Игнатьева из ночного клуба. Сообщалось, что Иван отмечал день рождения. 6 января футболисту исполнилось 23 года.По словам Игнатьева, произошла ошибка, когда охрана обвинила его в оскорблениях в адрес бармена, хотя футболист не вступал с ним в диалог. Иван рассказал, что его друг свистом подозвал бармена, когда тот долгое время не обращал внимания на клиентов."Охранники начали брать меня за руки и выводить. Я говорю: "Ребята, зачем? Сам могу выйти, если у вас претензии". Они вывели меня в холл. Повторяю им: "Я ничего не сделал. Позовите бармена, он вам подтвердит, разберемся". Они сбегали пару раз туда-обратно и на третий раз разрешили нам вернуться обратно", - сказал Игнатьев.Игнатьев добавил, что был в шоке от появившихся после этого случая в клубе новостей. Нападающий также подчеркнул, что никогда в жизни не напивался.Форвард Иван Игнатьев перешел в " Рубин " в 2020 году. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за казанский клуб он сыграл в 40 матчах и забил 3 гола. Контракт Игнатьева с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года.Источник: Матч ТВ