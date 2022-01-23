- Кому буду симпатизировать в матче между "Краснодаром" и ЦСКА? К обоими командам отношусь с симпатией. В ЦСКА у меня чуть более прочные связи, поэтому выберу красивый футбол, - передает слова Гончаренко Матч ТВ.
44-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко в течение более чем четырех лет - с декабря 2016 года по март 2021 года - работал главным тренером московского ЦСКА. Покинув "армейцев", в начале апреля 2021 года Гончаренко возглавил "Краснодар", но был уволен с поста наставника "быков" в начале января 2022 года.
Гончаренко ответил на вопрос о симпатиях в матче между "Краснодаром" и ЦСКА
Экс-главный тренер "Краснодара" и ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что определит его симпатии во время встречи между бывшими клубами.
Фото: ПФК ЦСКА