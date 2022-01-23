Наставник сборной России Валерий Карпин приехал на тренировочный сбор "Спартака" в Дубае, сообщают СМИ. По данным источника, главный тренер национальной команды посетил тренировку красно-белых утром 24 января.
Ранее стало известно, что Карпин провел встречу с выступавшими под его руководством за сборную России игроками "Зенита", которые также находятся на межсезонном сборе на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Источник: Sport24
Карпин провел беседу с игроками "Зенита", выступающими за сборную России. Дзюба на встрече не присутствовал (фото)
Карпин прибыл на тренировку "Спартака" в Дубае
Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил тренировочное занятие московского "Спартака" на межсезонном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах.
Фото: РИА Новости