Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
0 - 0 0 0
БернлиЗавершен
Лестер Сити
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 3 1 3
ЛиверпульЗавершен
Челси
2 - 0 2 0
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гранада
0 - 2 0 2
ОсасунаЗавершен
Реал
2 - 2 2 2
ЭльчеЗавершен
Райо Вальекано
0 - 1 0 1
Атлетик2 тайм
П1 11X 4П2 1.36
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Хетафе2 тайм
П1 2.25X 2П2 8
Алавес
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.9X 3.85П2 1.73

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кальяри
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен
Торино
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен
Наполи
4 - 1 4 1
СалернитанаЗавершен
Специя
1 - 0 1 0
СампдорияЗавершен
Эмполи
2 - 4 2 4
Рома2 тайм
П1 51X 19
Милан
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.7X 3.2П2 2.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВольфсбургЗавершен
Герта
1 - 4 1 4
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Метц
0 - 2 0 2
НиццаЗавершен
Нант
4 - 2 4 2
ЛорьянЗавершен
Бордо
4 - 3 4 3
СтрасбурЗавершен
Анже
2 - 1 2 1
ТруаЗавершен
Клермон
2 - 1 2 1
РеннЗавершен
Монпелье
3 - 2 3 2
МонакоЗавершен
ПСЖ
22:45
РеймсНе начат
П1 1.25X 6.2П2 13

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
3 - 2 3 2
ЖилинаЗавершен
Сделать ставку

Карпин провел беседу с игроками "Зенита", выступающими за сборную России. Дзюба на встрече не присутствовал (фото)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с футболистами "Зенита", которые входят в состав национальной команды.
Фото: РФС
Мероприятие проходило в отеле в Дубае, где живут игроки петербургского клуба во время первого зимнего сбора. На этой встрече присутствовали Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Даниил Круговой и Алексей Сутормин.

Отметим, что на этой встрече не присутствует Артем Дзюба. Ранее форвард заявил, что готов пойти на встречу в вопросе сборной. Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.

Карпин провел беседу с игроками "Зенита", выступающими за сборную России. Дзюба на встрече не присутствовал (фото)


Фото: Матч ТВ


Сборная России не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022 в Катаре, теперь за путевку на турнир подопечные Карпина будут бороться в стыковых матчах. В полуфинале мини-турнира россияне сыграют с Польшей.

Источник: Матч ТВ


Теги: Карпин Сборная России Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Гендиректор "Зенита" не стал комментировать информацию о наказании Азмуна
Голы Зиеша и Силвы принесли "Челси" победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ
СМИ: Хендрикс может быть арендован "Фейеноордом"
"Монако" без Головина проиграл "Монпелье"
Гончаренко: пока не вижу себя тренером сборной
Наумов - о переходе Азмуна в "Байер": претензии "Зенита" могут быть только от обиды. Это ошибка менеджмента клуба 1 эксклюзив
Каттани - о Пруцеве: убежден, что для "Спартака" это замечательная инвестиция на будущее 3
Медведев: "Зенит" делает предложение Ракицкому о продлении контракта 3
Карпин провел беседу с игроками "Зенита", выступающими за сборную России. Дзюба на встрече не присутствовал (фото) 11
Гончаренко ответил на вопрос о симпатиях в матче между "Краснодаром" и ЦСКА
"Уфа" крупно обыграла "Оренбург" в товарищеском матче
"Краснодар" в результативном контрольном матче победил "Жилину"
"РБ Лейпциг" Тедеско одержал четвертую победу подряд и поднялся в зону еврокубков 3
"Арсенал" потерял очки в матче с находящимся на последней строчке таблицы "Бёрнли"
Два ассиста Робертсона помогли "Ливерпулю" победить "Кристал Пэлас"
"Аякс" победил ПСВ в очном матче за лидерство в чемпионате Нидерландов
"Гиресунспор" уступил дома "Аланьяспору", Шапи провел полный матч
Агент Рыбуса отказался комментировать возможное продление контракта с "Локомотивом"
Агент Алексея Миранчука предварительно оценил повреждение футболиста
Акинфеев — о возвращении В. Березуцкого в ЦСКА: как он орет на тренировках. Любой тренер позавидует 4
Боярский: думаю, своим уходом Азмун не задумывал "Зениту" ничего плохого 5
"Бавария" рассчитывает подписать полузащитника "Барселоны" в январе 2
Источник: Азмуна могут отправить во вторую команду "Зенита" 7
"Ливерпуль" нанял психотерапевта. Он будет помогать молодым футболистам справляться с оскорблениями и славой
Бензема: тот, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе
Слуцкий - о Лисаковиче: очень индивидуально сильный, напористый нападающий 1
Спортивный директор "Рубина" прокомментировал возможный трансфер Дзюбы 4
"Не понял позицию клуба. Видимо, сыграл мой образ плохого мальчика". Иван Игнатьев - об уходе из "Краснодара" 4
СМИ: "Зенит" оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с "Байером" 33
Слуцкий подвел итоги первого сбора "Рубина" в Турции
Все новости
-