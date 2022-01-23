Карпин провел беседу с игроками "Зенита", выступающими за сборную России. Дзюба на встрече не присутствовал (фото)

Отметим, что на этой встрече не присутствует Артем Дзюба. Ранее форвард заявил, что готов пойти на встречу в вопросе сборной. Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.
Фото: Матч ТВ
Сборная России не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022 в Катаре, теперь за путевку на турнир подопечные Карпина будут бороться в стыковых матчах. В полуфинале мини-турнира россияне сыграют с Польшей.
Источник: Матч ТВ