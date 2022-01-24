Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.
"Я не очень понимаю, зачем плодить дополнительные сущности. Сейчас блестящие возможности распознавания лиц. Если кто-то нарушил закон, его можно вычислить без всякого Fan ID. У нас и так требуется много усилий, чтобы оказаться на стадионе, особенно в условиях коронавируса, не говоря уже о качестве российского футбола. По-моему, нужно слушать людей, которые готовы отдавать последние деньги и идти на футбол. Болельщиков надо любить", - цитирует Соловьева "СЭ".
Ранее телеграм-канал объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия" от имени всех фанатских структур красно-белых опубликовал заявление о бойкоте матчей Российской премьер-лиги и иных футбольных соревнований, на которых будет задействована система персональной идентификации болельщиков (Fan ID). Со сходным по содержанию заявлением выступили и фанаты "Ростова". Фанаты "Зенита" также заявляли, что недовольны этим законом.
Б. Игнатьев - о Fan ID: конечно, это создает дополнительные сложности зрителям
"Болельщиков надо любить". Владимир Соловьев - о введении Fan ID
Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал решение фанатских объединений "Спартака" и "Зенита" бойкотировать матчи команды до отмены закона о введении Fan ID.
Фото: РИА Новости